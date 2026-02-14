Informa Municipio los artistas seleccionados de la convocatoria “Abriendo Las Puertas”

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, informa los resultados de la convocatoria “Abriendo las Puertas”, cuyo periodo de registro concluyó el pasado 2 de febrero de 2026.

Esta iniciativa, creada para impulsar, visibilizar y democratizar el acceso a los espacios museales públicos de la ciudad, reunió proyectos en diversas disciplinas de las artes visuales, reflejando la riqueza creativa y la diversidad de enfoques de las y los creadores locales.

Tras el proceso de evaluación, el comité dictaminador seleccionó a las y los siguientes participantes:

• Jaqueline Reyes Márquez – Caminando en Círculos

• Lili Marle Hernández Corral – Escamoche 2.0

• José Merced Gallegos Acosta – Una adaptación para la actualidad

• Héctor Francisco Servín Romero – El adiós

• Héctor Luis Rodríguez Gutiérrez – El hombre que tuvo que reparar el sol

• Paola Gabriela Beltrán Ríos Velasco – Ovaricolor: fases de una eclosión

• Sharon Aidé Cárdenas Leyva – De lo Íntimo a lo Social

• Miriam Belén Pérez Talamantes – Ningún Cielo se repite

Las propuestas seleccionadas formarán parte de la programación expositiva en recintos culturales del municipio como el Museo Sebastian, el Centro de Desarrollo Cultural y el Corredor fotográfico, fortaleciendo la oferta artística local y promoviendo el encuentro entre creadores y públicos.

El Instituto de Cultura del Municipio reconoce la calidad, creatividad y dedicación de todas las personas participantes, destacando que “Abriendo las Puertas” se consolida como un mecanismo transparente y plural que fomenta la participación ciudadana y el desarrollo artístico en Chihuahua Capital.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir generando plataformas que impulsen el talento local y consoliden los espacios culturales como lugares vivos de diálogo, reflexión y expresión artística.