Liberación en caso Crematorio Plenitud fue criterio judicial

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, defendió la actuación del Ministerio Público en el caso del denominado “Crematorio Plenitud”, luego de que un juez determinara la liberación de José Luis Arellano Cuarón, imputado en el proceso que ha generado amplia atención en Ciudad Juárez.

El funcionario sostuvo que la salida del acusado responde exclusivamente a un criterio judicial y no a deficiencias en la integración de la carpeta de investigación. Aseguró que la Fiscalía General del Estado cumplió con el debido proceso y presentó los elementos probatorios necesarios ante el órgano jurisdiccional.

“Hay un trabajo muy sólido detrás de este caso”, expresó Jáuregui Moreno, al recalcar que la institución actuó conforme a derecho y con apego a los procedimientos establecidos. Subrayó que será el Poder Judicial quien determine la situación jurídica de los implicados, conforme a su interpretación de las pruebas y argumentos expuestos en audiencia.

Con el objetivo de aclarar los aspectos técnicos y legales que derivaron en la resolución, el fiscal anunció que en próximos días ofrecerá una conferencia de prensa para detallar la postura de la representación social frente a la decisión judicial, la cual ha generado reacciones en la región fronteriza.