Atendió Municipio más de 2 mil baches durante el periodo del 11 al 13 de febrero

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, atendió mediante el programa emergente 2 mil 168 baches en el periodo del 11 al 13 de febrero.

Durante esta semana y debido a las lluvias presentadas en la ciudad durante el pasado lunes y martes, las cuadrillas de bacheo realizaron diversas atenciones provisionales, una vez que el clima lo permitió estuvieron en calles y avenidas principales aplicando mezcla caliente.

A través de los recorridos que realizan los supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial se determinan las zonas donde se va a intervenir con bacheo, así como también la colaboración de los ciudadanos al realizar su reporte por los diferentes medios de comunicación.

El Gobierno Municipal mantiene el compromiso con los ciudadanos de realizar acciones para mejorar las condiciones de movilidad dentro de la Capital, haciendo calles y vialidades más seguras y eficaces.

Se invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio.