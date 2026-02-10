Superan 30% de avance dos puentes que construye el Municipio para agilizar el tráfico.

-Los trabajos avanzan conforme a lo planeado.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, dio a conocer los avances en la construcción simultánea de los tres puentes que darán soluciones viales, obras que buscan mejorar la seguridad, reducir tiempos de traslado y brindar una movilidad más ordenada para las familias de Chihuahua Capital.

Durante la presentación del informe semanal, se destacó que dos de los tres frentes de obra ya superan el 30% de avance, lo que representa un progreso importante en proyectos diseñados para generar entornos viales más seguros para peatones y automovilistas.

Carlos Rivas, director de Obras Públicas, explicó que el Paso Superior en la vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias registra un avance del 30%, donde continúan los trabajos de colocación de muros de tierra armada en rampas de ambos cuerpos, terraplén, cimbrado, habilitado de acero y colado de concreto en pilas, columnas, cabezales y estribos. Estas acciones permitirán mejorar la fluidez vehicular y reducir riesgos en una zona con alta afluencia. Además, se avanza en la fabricación de trabes para la superestructura y se programaron trabajos de conversión de la línea de media tensión, en coordinación con empresas de fibra óptica.

Asimismo, destacó que el Paso Superior ubicado en la carretera Chihuahua–Aldama y avenida Fuerza Aérea presenta un avance del 32%, reflejado en el armado de rampas, donde se han colocado 548 de las 575 escamas de tierra armada, así como el colado de columnas y glorieta, además de trabajos de cableado de media tensión. Esta obra contribuirá a trayectos más seguros y ágiles para familias que diariamente circulan por esta importante conexión vial.

Por su parte, en la Gaza de Incorporación que conectará la avenida Teófilo Borunda con el periférico de la Juventud, continúan los trabajos de trazo y niveles de zapatas, excavación de estribo y labores de taller.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a respetar los señalamientos preventivos en las áreas de trabajo, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios serán permanentes.