Recibe alcalde Marco Bonilla documentos de solicitantes de beca PAAM 2026.

Estuvo acompañado por la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, en el CEDEFAM Punta Oriente.

El alcalde Marco Bonilla acudió al CEDEFAM Punta Oriente para supervisar el arranque de la recepción de documentos del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) 2026, apoyo que busca fortalecer la alimentación y la calidad de vida de las personas adultas mayores de Chihuahua Capital.

Durante la visita, el alcalde estuvo acompañado por la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, con quien constató el inicio del proceso de atención dirigido a las y los adultos mayores interesados en acceder a este beneficio, el cual forma parte de las acciones del Gobierno Municipal para apoyar a quienes más lo necesitan.

La recepción de documentos se llevará a cabo del 9 al 20 de febrero, periodo en el que las personas solicitantes podrán acudir conforme al calendario establecido, con el fin de brindar una atención ordenada y ágil.

El alcalde Marco Bonilla reiteró el compromiso de su administración de continuar impulsando programas sociales que contribuyan al bienestar de las familias, especialmente de las personas adultas mayores, reconociendo su aportación a la comunidad y la importancia de acompañarlas en esta etapa de su vida.

La atención se realizará de forma alfabética:

· Lunes 9 de febrero: apellidos A-B

· Martes 10 de febrero: apellidos C-D-E

· Miércoles 11 y jueves 12 de febrero: apellidos F-G-H

· Viernes 13 de febrero: apellidos I-J-K-L

Las fechas correspondientes a los apellidos de la M a la Z se darán a conocer próximamente.

Las personas interesadas deberán presentar CURP con código QR, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente y realizar el estudio socioeconómico al momento del trámite. En caso de no poder acudir personalmente, podrá asistir un representante con carta poder e identificación oficial.

Para mayores informes, la ciudadanía puede comunicarse al 072, extensión 2244, en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes.