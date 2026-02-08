HomeLocalParticipan más de 600 docentes en Primera Academia del Semestre del Conalep.
Participan más de 600 docentes en Primera Academia del Semestre del Conalep.

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado (Conalep), llevó a cabo la Primera Academia del Semestre, en la que participaron más de 600 docentes con el objetivo de organizar el inicio del semestre febrero a junio de 2026.

Al evento acudieron profesores de los planteles de Chihuahua, Juárez, Parral, Cuauhtémoc y Delicias, así como de las extensiones CAST Juárez y Santa Bárbara

La actividad se desarrolló en ambos turnos y estuvo dirigida a la atención académica de los segundos, cuartos y sextos semestres, cuyo inicio de clases está programado para el próximo 16 de febrero.

Las sesiones fueron coordinadas por directivos de los planteles y titulares de las áreas de formación académica, quienes guiaron los trabajos y reflexiones.

Durante la jornada se abordaron temas para el fortalecimiento escolar e institucional, entre los que destacaron:

• Reseña a docentes sobre la implementación del Modelo Educativo 2025
• Verificación del modelo correspondiente a los ciclos 2023 y 2025
• Planeación didáctica basada en la plataforma institucional
• Armonización de materias conforme a los requerimientos de las universidades visitadas
• Socialización de información sobre nuevas carreras en cada plantel y trayectos técnicos
• Reflexión sobre la deserción escolar registrada
• Conformación de academias por área de conocimiento
• Difusión de acciones relacionadas con el bilingüismo y la activación física

El director general del Conalep, Omar Bazán Flores, destacó la importancia del Marco Curricular Común y exhortó al personal académico a inscribirse en las capacitaciones y certificaciones que se encuentran disponibles.

Asimismo, subrayó el compromiso de la institución con la mejora continua, la actualización académica y la permanencia escolar.

