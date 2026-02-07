Claudia Sheinbaum hace oficial nueva beca para estudiantes universitarios.

Publimetro

Por Daniel Soto

La presidenta reconoció que no existía un apoyo para educación superior y anunció la Beca Gertrudis Bocanegra para universitarios.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo oficial la creación de una nueva beca para estudiantes universitarios, al reconocer que, a diferencia de la educación media superior, no existía un apoyo económico para quienes cursan estudios de nivel superior.

Durante un evento público, Sheinbaum explicó que la beca surgió tras su reciente visita a Michoacán, donde se diseñó un apoyo específico para universitarios como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el objetivo de cubrir gastos de transporte escolar y otros costos básicos.

“Se tiene una beca en la media superior y después ya no hay beca para los estudiantes de superior”, expresó la mandataria al anunciar el nuevo apoyo.

La presidenta detalló que este programa lleva el nombre de Beca Gertrudis Bocanegra, y confirmó que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos serán beneficiarios de este apoyo económico, lo que provocó aplausos y consignas de “presidenta, presidenta” entre los asistentes.

El anuncio marca un nuevo impulso a los apoyos educativos en el nivel universitario, sector que hasta ahora no contaba con una beca generalizada para solventar gastos de traslado y permanencia escolar.