Pudo ser el último baile de LeBron James en el Madison Square Garden

Los Angeles (Estados Unidos) (AFP) – En una noche agridulce en Nueva York, LeBron James no pudo evitar este domingo una derrota de Los Angeles Lakers por 112-100 ante los Knicks en su posible último partido en el emblemático Madison Square Garden.

Antes de saltar al parqué de la llamada “Meca del básquet”, LeBron recibió la noticia de que su racha de presencias consecutivas en el Juego de las Estrellas estaba a salvo.

A los 41 años, King James fue incluido este domingo entre los suplentes de la Conferencia Oeste para la cita del 15 de febrero en Los Ángeles, con lo que alargará a 22 su récord de selecciones consecutivas.

“Veintidós seguidas… No está mal. Bendecido, honrado, de verdad”, dijo LeBron a periodistas mientras se alistaba en el vestuario del Madison.

Pero la alegría no fue completa para el Rey, cuya visita a Nueva York despertó más atención de lo habitual al mantener en secreto su futuro tras esta temporada.

Los irregulares Lakers terminaron la noche con una derrota que los desciende a la séptima plaza del Oeste, fuera de la zona de acceso directo a playoffs.

James terminó con 22 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias y fue el único de su equipo que dio la cara cuando los Knicks se escaparon en el marcador en la segunda mitad.

Luka Doncic bordeó el triple doble con 30 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias en el primer aniversario de su controvertida venta por los Dallas Mavericks.

Los Knicks, que ascendieron al segundo puesto del Este, lucen cada vez más sólidos y encadenan seis triunfos consecutivos.

Jalen Brunson (12 puntos y 13 asistencias) y Karl-Anthony Towns (11 puntos y 13 rebotes), los dos All-Star de los Knicks, dejaron esta vez los mandos del ataque a OG Anunoby y Landry Shamet, que sumaron 25 y 23 puntos.

“Hemos estado jugando juntos, encontrando maneras de ganar. Lo más importante es respaldarnos mutuamente”, afirmó Brunson, que recientemente lideró la reunión de jugadores que recompuso el rumbo.

“No fui solo yo, fuimos todos, pero estamos respondiendo bien. Tenemos que seguir haciéndolo. No podemos conformarnos”, subrayó el capitán neoyorquino.