“Que se quite el traje y se ponga a tapar baches”, dice Alfredo Chávez al alcalde de Ciudad Juárez.

El diputado invitó al alcalde juarense a dejar la confrontación y estar presente en la inauguración de la Torre Centinela.

Chihuahua, Chih.– El diputado y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, lanzó un mensaje directo al alcalde de Ciudad Juárez, al señalar que el deterioro de las calles y la falta de bacheo son una responsabilidad municipal que debe atenderse con trabajo en la calle.

El legislador sostuvo que en Ciudad Juárez gobernar implica resolver lo básico: vialidades transitables, servicios públicos y mantenimiento urbano, y que desviar la conversación hacia otros temas no cambia la realidad que enfrentan todos los días las y los juarenses.

Chávez Madrid afirmó que mientras el gobierno municipal solo responde a los señalamientos de atención al bacheo, las calles siguen igual, por lo que las prioridades de su administración se reflejan en el pavimento, la cual no brinda la atención real a los problemas cotidianos de la ciudad fronteriza.

En ese contraste, el diputado afirmó que lo invitan a la inauguración de la Torre Centinela, y sostuvo que la exigencia no es partidista, sino una demanda ciudadana para que Ciudad Juárez cuente con calles transitables y servicios públicos que funcionen.