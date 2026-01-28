Inicia Gobierno del Estado equipamiento de pozo en San José Baqueachi, municipio de Guerrero.

El Gobierno del Estado, en colaboración con la presidencia municipal de Guerrero inició los trabajos para el equipamiento el Pozo San José Baqueachi, para garantizar el abastecimiento de agua potable en esta localidad.

Esta obra se desarrolla a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), en coordinación con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y el Ayuntamiento, y beneficiará a 135 habitantes.

La JMAS Guerrero destinó una inversión aproximada de 300 mil pesos en el equipamiento hidráulico y 100 mil pesos en mano de obra.

La Presidencia Municipal aportó la instalación de la línea eléctrica con una inversión cercana a los 800 mil pesos, para el funcionamiento de la infraestructura.

El director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata, dijo que con estas acciones se atienden directamente las necesidades de la población, gracias al trabajo coordinado entre los distintos niveles de Gobierno.

Posterior a la ceremonia de arranque de la obra, las autoridades presentes recorrieron el Pozo 3 donde se hizo el encendido simbólico del parque solar, que tuvo una inversión de 5 millones de pesos, con aportación de la JCAS y del Programa de Devolución de Derechos (Prodder).

Esta infraestructura permitirá fortalecer la operación del servicio y beneficiará adicionalmente a más de 7 mil 800 habitantes del municipio.