Avanzan excavaciones de construcción de gaza de incorporación Teófilo Borunda – Periférico de la Juventud.

Obra estratégica para mejorar la conectividad vial.

Con el objetivo de brindar una solución vial en el sector poniente de Chihuahua Capital, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, mantiene los trabajos de excavación como parte de las etapas iniciales de construcción de la gaza de incorporación que conectará la avenida Teófilo Borunda con el periférico de la Juventud.

Las excavaciones de material tipo roca que se llevan a cabo actualmente con maquinaria pesada corresponden al desarrollo del estribo número 1. Asimismo, como parte de las acciones para proteger el área de trabajo, se realiza la colocación de barreras de concreto.

Las labores se desarrollan en horarios de menor flujo vehicular; sin embargo, para evitar congestionamientos viales, se recomienda a la ciudadanía:

Salir con 20 minutos de anticipación.

Circular a velocidad moderada.

Respetar los señalamientos preventivos.

Mantener la atención al conducir y evitar distracciones.

Utilizar vías alternas como la calle Labor de Terrazas y la avenida El Reliz.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la ciudadanía al llevar a cabo obras que ayuden a que las y los habitantes de Chihuahua Capital pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo con su familia, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.