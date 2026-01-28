Imparten Bomberos pláticas en escuelas para prevenir y saber actuar ante incendios.

Como parte de las acciones del Gobierno Municipal para orientar y capacitar tanto a maestros, directivos y alumnos de nivel básico para evitar incidentes en los centros educativos y en los hogares, la División de Reducción de Riesgos Escolares del H. Cuerpo de Bomberos inició una serie de platicas en diversas escuelas de la ciudad.

La finalidad es que conozcan los riesgos que se corren tanto en sus domicilios como en los planteles y puedan evitar que se representen incidentes, y en caso de un siniestro, sepan cómo actuar para proteger su integridad.

Una de las primeras platicas fue impartida en la escuela primaria Clara Córdova Moran ubicada al oriente de la ciudad, donde maestros y directivos fueron capacitados en actuación frente a un incendio, así como prevenir incidentes.

La maestra Zayra Villescas, manifestó su agradecimiento a los bomberos ya que estas temáticas los orientan para tener aulas más seguras.

Las instituciones que estén interesadas en estas platicas pueden acudir directamente a la Estación 1 de Bomberos, ubicada en la calle Cuarta, colonia Santa Rosa y presentar un oficio con la solicitud de las pláticas.