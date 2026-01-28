En Juárez, convocan a participar en “Chihuahuense Destacada 2026”.

-El próximo 16 de febrero concluye el periodo de registro.

Ciudad Juárez Chih.- El Congreso del Estado de Chihuahua, a través de la Comisión de Igualdad, en coordinación con el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMUJERES) del Gobierno del Estado, dieron a conocer en esta ciudad, la convocatoria para el reconocimiento “Chihuahuense Destacada 2026”.

Este reconocimiento tiene el objetivo de visibilizar y reconocer la trayectoria, aportaciones y compromiso social de mujeres chihuahuenses sobresalientes y consiste en la entrega de una obra artística o placa conmemorativa, así como un estímulo económico de 27 mil 500 pesos, otorgado a cada una de las ganadoras.

La convocatoria contempla seis categorías:

-“Aurora Reyes”, para mujeres con trayectoria destacada en las bellas artes.

-“Guadalupe Sánchez de Araiza”, para quienes se hayan distinguido en obras asistenciales y trabajo comunitario.

-“María Esther Orozco Orozco”, dirigida a mujeres destacadas en el campo científico.

-“María Edmeé Álvarez”, para aportaciones relevantes en las ciencias sociales y humanísticas.

-“Bertha Chiu Núñez”, para trayectorias sobresalientes en la disciplina deportiva.

-“Diana Álvarez Ramírez”, para mujeres que hayan destacado por su lucha feminista a favor de los derechos humanos de las mujeres.

Durante la presentación, la diputada Irlanda Márquez dijo que el motivo que nos tiene el día de hoy aquí no es simplemente presentar una convocatoria, sino decir algo que durante mucho tiempo no se ha dicho lo suficiente, que en Chihuahua, “el talento de las mujeres merece ser reconocido”.

“Chihuahua es gente de mujeres que crean, que cuidan y que investigan entre muchas otras cosas; que luchan y que dan su vida; por eso, son seis categorías, para reconocer a todas esas mujeres que han dedicado su vida y que han dejado huella en Chihuahua”, señaló la legisladora.

El periodo de registro concluye el próximo 16 de febrero, hasta las 15:00 horas, y se puede hacer a través del micrositio habilitado en la página oficial del Congreso del Estado de Chihuahua: www.congresochihuahua.gob.mx.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 800 220 6848 o 614 412 32 00 ext. 25153, o al correo electrónico monicasaentz@gmail.com

En el evento, acompañaron a la diputada Irlanda Márquez, la Regidora Sandra Valenzuela, secretaria de la Comisión de la Mujer, Equidad y Género, en el ayuntamiento de esta ciudad; en representación de Raquel Bravo, titular del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Irma Guadalupe Casas Franco de CAVIN.