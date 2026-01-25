Seguridad más cercana y rápida para las familias chihuahuenses con Estaciones Duales de la DSPM.

Uno de los objetivos permanentes del Gobierno Municipal ha sido brindar una mejor atención a la comunidad en uno de los rubros de mayor prioridad para la ciudadanía: la seguridad, particularmente en su nivel más cercano, que corresponde al ámbito de competencia municipal.

Con ese propósito, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) cuenta actualmente con seis comisarías, de las cuales tres son denominadas duales, al integrar servicios de Policía y Bomberos, además de las comandancias principales Norte y Sur. A ello se suma la construcción de una tercera comandancia, ubicada en la zona Oriente de la ciudad.

Las comisarías duales se localizan estratégicamente en las colonias Los Arroyos, El Reliz y Jardines de Oriente, y fueron creadas con el objetivo de acercar los servicios de emergencia a la comunidad, especialmente en zonas con alto crecimiento habitacional.

Anteriormente, la cobertura de estas áreas desde las comandancias tradicionales Norte y Sur, ubicadas en las avenidas Pacheco y Homero, implicaba mayores tiempos de respuesta, desgaste de las unidades, así como riesgos innecesarios para los elementos al permanecer más tiempo en el tráfico y, en consecuencia, inconformidad ciudadana.

El policía tercero Mario Esteban Diosdado Leyva, jefe de servicio del turno 4 en el Distrito Colón, explicó que cada una de las comisarías se encuentra estratégicamente distribuida en los distintos distritos en los que se divide el municipio y cuenta con personal de guardia permanente. Además, funcionan como puntos de concentración para el inicio y término de turno, donde se realiza el pase de revista y se emiten indicaciones operativas a los elementos.

La cercanía de estas instalaciones con las colonias ha propiciado que las y los vecinos acudan de manera directa tanto para presentar reportes o denuncias como para agradecer la respuesta oportuna ante emergencias registradas en su sector.

Cuando se recibe un reporte ciudadano, agregó Diosdado Leyva, el elemento en turno solicita apoyo inmediato por radio a las unidades que se encuentran patrullando en las cercanías, lo que permite una atención más rápida y eficiente.

Además de las comisarías duales, el municipio cuenta con instalaciones de policía en Riberas de Sacramento, Corredor Cerro Grande y la zona Centro, las cuales operan las 24 horas del día. Estos espacios buscan no sólo la recepción de reportes, sino también fortalecer la convivencia y confianza entre la comunidad y los cuerpos de seguridad, permitiendo a la ciudadanía conocer a los agentes y observar los cambios de turno que se realizan a las 7:00 de la mañana y 7:00 de la tarde.

Tanto las comisarías duales como las de policía cuentan con aulas de capacitación y equipo de cómputo, con el objetivo de consolidar un modelo de proximidad social bajo el principio de servir y proteger cada vez mejor a las familias chihuahuenses.