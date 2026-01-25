Estrellas del deporte estallan tras muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minnesota.

Excélsior

Por: Ariel Velázquez

Agentes federales dispararon mortalmente contra el enfermero durante una ofensiva migratoria Minneapolis.

a muerte de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos a manos de agentes federales el pasado sábado ha desatado una ola de protestas en Minnesota y una inusual condena pública por parte de figuras prominentes del deporte profesional estadunidense.

Pretti, de 37 años, falleció tras recibir un disparo de un agente de la Patrulla Fronteriza en un incidente ocurrido durante una ofensiva migratoria. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) afirmó que los agentes actuaron en defensa propia luego de que Pretti interviniera en una detención. De acuerdo con la versión federal, el hombre estaba armado; sin embargo, el jefe de la policía de Minneapolis, Brian O’Hara, confirmó que Pretti poseía un permiso legal para portar armas y carecía de antecedentes penales.

La indignación escaló rápidamente hasta las ligas profesionales

Charles Barkley, analista de la NBA y miembro del Salón de la Fama, calificó el suceso como una situación “aterradora” durante la transmisión de “NBA Tip-Off” en ESPN. Su declaración se produjo tras la cancelación del partido entre los Timberwolves y los Warriors debido a los disturbios en la ciudad.

“Alguien tiene que dar un paso al frente porque dos personas han muerto sin motivo alguno”, señaló Barkley, haciendo referencia también al caso de Renee Good, quien murió el 7 de enero en circunstancias similares bajo custodia de agentes de ICE.

En las redes sociales, el impacto ha sido masivo. Tyrese Haliburton, estrella de los Pacers, publicó: “Alex Pretti fue asesinado”, un mensaje que alcanzó más de seis millones de visualizaciones en pocas horas. Por su parte, el exjugador de la NFL y actual analista Ryan Clark calificó a Pretti de “héroe” y lamentó lo que describió como una “muerte sin sentido”.

Tenista juvenil se manifiesta

La joven tenista estadounidense Iva Jovic, de 18 años, ha seguido ganando atención esta temporada por su desempeño en el circuito profesional y por sus comentarios fuera de la cancha. En el Abierto de Australia, Jovic alcanzó su primer cuarto de final de Grand Slam tras derrotar a Yulia Putintseva por 6-0, 6-1 el sábado, consolidando su posición como una de las promesas emergentes del tenis estadounidense.

Después de ese partido, Jovic se refirió al clima social en Estados Unidos, diciendo que espera “que en el futuro podamos tener mucha más paz en nuestro país y más amabilidad en la forma en que nos hablamos unos a otros”. .

En el ámbito local, la tensión se ha trasladado a las calles. El viernes, el exjuez de la Corte Suprema de Minnesota y leyenda de los Vikings, Alan Page, fue captado por fotógrafos de prensa participando en las manifestaciones bajo temperaturas bajo cero. Page, quien recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 2018, se unió a los reclamos que exigen la salida de las fuerzas federales del estado.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió el accionar de sus oficiales mediante un comunicado, alegando que Pretti se resistió violentamente mientras los agentes intentaban detener a un sospechoso de agresión. La agencia publicó la fotografía de una pistola semiautomática que, aseguran, pertenecía al enfermero.

No obstante, la familia de Pretti rechazó categóricamente esta versión. En una declaración enviada a los medios, los padres de la víctima afirmaron que su hijo estaba desarmado al momento del ataque. “Tenía el teléfono en la mano derecha y la izquierda vacía, levantada sobre su cabeza”, detallaron, acusando a la administración de difundir “mentiras repugnantes” para justificar el uso de la fuerza letal.

El video del incidente, captado por testigos, muestra a los agentes forcejeando con Pretti antes del disparo, aunque no clarifica la presencia del arma mencionada por el DHS. El jefe de policía O’Hara reiteró que el registro de Pretti solo mostraba infracciones menores de estacionamiento, lo que ha intensificado los cuestionamientos sobre la proporcionalidad de la respuesta federal en Minneapolis.