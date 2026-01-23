Si no puedes salir de tu casa u oficina, puedes pagar tu Predial en el TesoChat o en línea

El Gobierno Municipal, a través de Tesorería, invita a aprovechar el 12 por ciento de descuento en el pago del impuesto Predial que tiene vigencia todo el mes de enero, pago que puedes realizar a distancia mediante el TesoChat (mensajes vía WhatsApp) o en línea en la página: www.municipiochihuahua.gob.mx.

En ambas opciones de pago pueden usar tarjeta de débito o de crédito con 3 y 6 meses sin intereses con las tarjetas participantes.

Cabe destacar que TesoChat tiene un asistente que además de ayudarte a realizar el pago en línea, te da la opción de descargar tu estado de cuenta y recibo al realizar el pago; así como resuelve dudas sobre tu Predial.

Estas modalidades están disponibles las 24 horas, para quienes no puedan acudir a hacer el pago de forma física en las cajas receptoras y quieran aprovechar las facilidades con tarjeta de crédito.

De igual manera, quienes tengan dudas sobre su Predial, se pueden comunicar al 072 en las extensiones: 7110, 7115, 7119, 7159, 7188 y 6702.