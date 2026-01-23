Impulsa “La China” Frías reconocimiento de la seguridad como derecho humano

Con el objetivo de colocar a las personas en el centro de la acción institucional, la diputada del Grupo Parlamentario del PAN, Nancy “La China” Frías, presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado de Chihuahua y la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a fin de reconocer la seguridad pública como un derecho humano y no solo como una función administrativa del Estado.

La legisladora explicó que la propuesta plantea adicionar un párrafo al artículo 4º de la Constitución local para establecer que toda persona tiene derecho a la seguridad pública como condición para proteger su vida, su integridad y la convivencia pacífica. Asimismo, se propone reformar la ley estatal en la materia para alinear este principio con los fines del sistema de seguridad, en concordancia con el artículo 21 de la Constitución federal y los tratados internacionales en derechos humanos.

Frías subrayó que la iniciativa no implica nuevas estructuras ni mayor gasto público, sino un cambio de enfoque en la planeación y evaluación de las políticas de seguridad. Señaló que la inseguridad impacta directamente en la vida cotidiana de las familias, al limitar su movilidad, su convivencia y el ejercicio de otros derechos. “Vivir sin miedo no puede ser una aspiración lejana; debe ser un derecho que el Estado garantice con responsabilidad y con una visión preventiva”, expresó la diputada.

La propuesta cuenta con el respaldo de diputadas y diputados del PAN y establece que las autoridades estatales y municipales deberán adecuar sus acciones bajo este nuevo enfoque, fortaleciendo la prevención, la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Con esta reforma, explicó La China, se busca dar mayor claridad jurídica a la política de seguridad y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de proteger a la población.