PAN mantiene amplia ventaja en la capital; escenario favorable rumbo a la elección

Con base en las tendencias más recientes de intención de voto, el Partido Acción Nacional mantiene una ventaja clara y sostenida en la capital del estado, con un escenario favorable y sin señales de una contienda cerrada, afirmó Jorge Soto, vocero estratégico del partido.

Soto explicó que la lectura de encuestas y el tracking territorial confirman que el PAN parte de una posición cómoda en Chihuahua capital, producto de resultados de gobierno, orden administrativo y una narrativa enfocada en estabilidad y servicios públicos. “Las mediciones más recientes que tenemos de diferentes casas encuestadoras que han sido públicas, marcan una claria tendencia de ventaja para acción nacional.”, subrayó.

El vocero añadió que la ventaja no es coyuntural, sino consistente en distintos cortes de medición, y responde a la evaluación comparativa que hace el electorado entre gobiernos con resultados y proyectos sin sustento. “Hay que tomarlas como lo que son: mediciones y radiografías del momento; pero sí están reflejando por un lado un reconocimiento por parte de los chihuahuenses del buen trabajo de nuestros gobiernos, obviamente en el ámbito estatal y por supuesto en el ámbito de la capital”, señaló.

Finalmente, Soto sostuvo que el reto del partido es administrar la ventaja con responsabilidad, fortalecer la organización territorial y mantener una comunicación clara con la ciudadanía para consolidar el respaldo rumbo a la jornada electoral. “En Acción Nacional seguiremos trabajando muy duro para mantener esta ventaja y acrecentarla, sin cruzarnos de brazos y sabiendo que los retos electorales próximos tendrá mucho que ver con los resultados que demos como gobiernos y también el trabajo que hagamos para presentarnos como una alternativa viable y que Chihuahua siga pintado de azul”, concluyó el vocero panista.