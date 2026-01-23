Busca Chihuahua estrategia con EU vs crimen organizado

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre autoridades de México y Estados Unidos para enfrentar de manera más efectiva a la delincuencia organizada, al señalar que los problemas de seguridad en la franja fronteriza afectan por igual a ambos países.

El funcionario estatal expuso que las entidades del norte de México y del sur de Estados Unidos mantienen una relación estrecha que va más allá de los límites territoriales, por lo que las dinámicas sociales y criminales deben atenderse con una visión compartida.

De la Peña subrayó que la cooperación binacional resulta indispensable para frenar la violencia y desarticular a los grupos delictivos que operan a ambos lados de la frontera, por lo que consideró necesario intensificar el trabajo conjunto con las autoridades estadounidenses para llevar ante la justicia a quienes generan daño social.

Indicó que el combate a estos fenómenos no puede abordarse únicamente desde una óptica nacional, sino que requiere asumir que se trata de problemáticas comunes que demandan soluciones coordinadas, sin que ello implique vulnerar la soberanía o las políticas internas de cada país.

Finalmente, el secretario general calificó como positiva la disposición para reforzar los mecanismos de colaboración bilateral y reiteró la urgencia de avanzar con mayor rapidez en acciones conjuntas que permitan contener el impacto del crimen organizado y el tráfico de drogas en la región fronteriza.