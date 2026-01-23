HomeLocalAnuncia Bowí desvío de ruta por desfile deportivo
Anuncia Bowí desvío de ruta por desfile deportivo

Michelle Mtz

La Operadora de Transporte (OTV) informa que este sábado 24 de enero a partir de las 12:00 horas, el sistema de trasporte Bowí tendrá un desvío en su ruta en sentido norte-sur, con motivo del desfile del Premio Teporaca.

La modificación será desde avenida Teófilo Borunda, continuará por el bulevard Díaz Ordaz y girará a la izquierda en la calle 1 de Mayo. Posteriormente se incorporará a la avenida Ocampo en la estación Santa Rita, para continuar su recorrido habitual.

Las estaciones que permanecerán cerradas son: Fuentes Danzarinas, Juárez, Justicia, Morelos y Parque Lerdo.

La ruta de sur a norte no presentará desvíos y operará con normalidad. Se recomienda a las y los usuarios anticipar sus traslados por la zona centro.

Para cualquier duda o aclaración, enviar un mensaje de WhatsApp a la línea de atención Bowíchat, al número (614) 512 9386.

