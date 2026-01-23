Pensiones Civiles conmemora 69 años de servicio

Con motivo de su 69 aniversario, Pensiones Civiles del Estado llevó a cabo una ceremonia conmemorativa en el Salón 25 de Marzo del Palacio de Gobierno, donde se reconoció la labor de mujeres y hombres que han dedicado décadas de servicio a la institución.

Durante el acto se entregaron distinciones a trabajadoras y trabajadores con 20, 25, 30 y hasta 35 años de antigüedad, en reconocimiento a su compromiso sostenido, profesionalismo y aportación al desarrollo del organismo encargado de la seguridad social de las y los empleados del gobierno estatal.

Como parte del evento, se realizó también un reconocimiento especial al jubilado número 24 mil, gesto con el que se resaltó la trayectoria histórica de Pensiones Civiles y el impacto que ha tenido en la vida laboral y social de miles de familias chihuahuenses.

A la conmemoración acudieron funcionarios del gabinete estatal y representantes sindicales, entre ellos titulares de las secretarías de Hacienda, Gobierno, Educación, Salud y Trabajo, así como la dirección general de Pensiones Civiles del Estado y líderes de organizaciones gremiales.

Fundado el 23 de enero de 1957, Pensiones Civiles del Estado suma casi siete décadas como una de las instituciones pilares en materia de seguridad social, consolidándose gracias al trabajo cotidiano de su personal y a los servicios que brinda a su comunidad derechohabiente.