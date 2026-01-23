Hacienda alista definición de obras financiadas con crédito

La Secretaría de Hacienda del Estado prevé cerrar durante la primera semana de febrero la integración del paquete de obras públicas que serán ejecutadas mediante un esquema de financiamiento a largo plazo, respaldado además por el ajuste temporal al Impuesto Sobre Nómina (ISN).

El titular de la dependencia, José de Jesús Granillo Vázquez, informó que el diseño del plan avanza en coordinación con el sector empresarial y con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), con quienes se mantienen mesas de trabajo permanentes para definir prioridades y alcances de los proyectos.

Detalló que recientemente se sostuvo una reunión con SCOP y que está programado un nuevo encuentro la próxima semana, como parte del proceso de afinación del listado definitivo de obras. De manera paralela, señaló que este mismo ejercicio de consulta se replicó en Ciudad Juárez, con el objetivo de incorporar las necesidades de distintas regiones del estado.

Granillo subrayó que la estrategia contempla intervenciones en los 67 municipios de Chihuahua, priorizando proyectos de impacto social y económico. Una vez concluida la selección de obras, explicó, se emitirá la convocatoria correspondiente para la licitación pública del crédito a largo plazo, paso previo al proceso de refinanciamiento de pasivos existentes.