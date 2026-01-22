Más de 3 mil 200 vecinos de Zootecnia se benefician con alumbrado LED

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, finalizó la modernización del alumbrado público en la colonia Zootecnia, beneficiando a más de 3 mil 200 vecinos del sector.

Con una inversión aproximada de 350 mil pesos, se lograron sustituir 68 luminarias a luz LED, para mejorar la seguridad de la zona.

Esta colonia, se suma a las más de 730 colonias que ya cuentan con alumbrado LED como lo son como 11 de Febrero, 3 de mayo, Valle de la Madrid, Granjas Cerro Grande, por mencionar algunas.

Es importante mencionar que el Gobierno Municipal se encuentra realizado acciones de renovación de luminarias en la zona del Periférico R. Almada; por lo que se estarán visualizando constantemente grúas de la dirección de Mantenimiento Urbano. Actualmente, se realizan acciones de modernización en Campestre las Alamedas y el Sector que abarca Labor de Terrazas.

Con estas acciones el Gobierno Municipal reafirma el compromiso con las y los capitalinos de forjar entornos seguros, con alumbrado público de calidad, que brinda luz blanca y mayor amplitud de luminosidad.

El Gobierno Municipal pone a disposición el número del Centro de Respuesta Ciudadano 072 que atiende de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 10:00 de la noche y en la aplicación Marca el Cambio, activa las 24 horas los siete días de la semana.