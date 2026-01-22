Detienen en Valle Dorado a joven en poder de una Uzi y 29 cartuchos

La noche del miércoles, agentes de la policía municipal efectuaron el aseguramiento de una subametralladora Uzi calibre 9 MM abastecida con 29 cartuchos útiles, en poder de un joven que se encontraba a bordo de una camioneta Dodge Durango en la colonia Valle Dorado.

El aseguramiento se dio luego que los agentes de la zona sur detectaran la camioneta parada y con la luz encendida en la calle Antílope y Caimán con un joven a bordo, quien además tenía una cantidad de aparente cristal equivalente a 6 porciones.

En ese sentido, el probable responsable de nombre Andrés M. P. de 23 años de edad, fue asegurado con la precaución debida para trasladarlo a la comandancia Sur y posteriormente ponerlo a disposición de la Fiscalía Zona Centro para dar seguimiento a su situación de probable responsable, mientras su vehículo quedó resguardado en las instalaciones del C-7.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.