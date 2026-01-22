Instala JMAS Chihuahua más de 3 kilómetros de red de drenaje en la colonia Granjas

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua entregó la primera etapa de la colocación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Granjas Cerro Grande, obra que en sus dos fases contempla la instalación de más de 3 kilómetros de tubería.

El director ejecutivo de la JMAS Chihuahua, Alan Falomir, informó que en estos trabajos se hará una inversión de 7 millones de pesos, e incluyen la conexión de 150 descargas domiciliarias en calles del sector.

Destacó que gracias a estas acciones, 562 habitantes dejarán de utilizar fosas sépticas para sus descargas sanitarias, lo que mejorará las condiciones de salud y sanidad de las familias.

Falomir añadió que la dependencia continuará con proyectos enfocados en ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en la ciudad.