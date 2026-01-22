Califica De la Peña como “premio” el nuevo cargo de Garduño

El secretario general de Gobierno del estado, Santiago De la Peña, calificó como un “premio y no un castigo” el reciente nombramiento de Francisco Garduño Yáñez como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pese a su antecedente como titular del Instituto Nacional de Migración (INM) durante el incendio ocurrido en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes.

De la Peña expresó que resulta llamativo que, en lugar de exigirle rendición de cuentas y atención directa a las familias de las víctimas del siniestro registrado en las instalaciones del INM, Garduño haya sido mantenido en el cargo mientras enfrentaba un proceso legal y, posteriormente, sea incorporado a otra dependencia federal.

“El mensaje que se manda es preocupante.

En vez de exigirle que dé la cara ante la ciudadanía y los familiares de quienes perdieron la vida de manera tan lamentable, se le mantiene y ahora se le otorga otro cargo”, señaló el funcionario estatal.Las declaraciones se dieron luego de que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, designara a Francisco Garduño como titular de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP.

Su incorporación fue confirmada públicamente por el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, a través de redes sociales, donde difundió imágenes de ambos en la sede de la dependencia federal.

De la Peña consideró que este nombramiento genera inconformidad y cuestionamientos, especialmente por el contexto del incendio ocurrido en marzo de 2023 en Ciudad Juárez, una de las tragedias migratorias más graves registradas en el país.

Finalmente, subrayó que este tipo de decisiones no contribuyen a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, al advertir que la falta de consecuencias claras frente a hechos de esta magnitud envía un mensaje negativo sobre la rendición de cuentas en el servicio público.