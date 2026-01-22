Abre convocatoria la Feria Municipal del Libro “Tintas Norteñas”

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua, informa que ya se encuentra abierta la convocatoria para participar en la Feria Municipal del Libro (FELIM), un espacio creado para impulsar la economía local y fortalecer el consumo de editoriales y librerías de la región.

La convocatoria está dirigida a editoriales, librerías, escritoras y escritores, talleristas y artistas de la región, interesados en formar parte de este encuentro literario y cultural, que se llevará a cabo del 23 al 25 de abril en la Plaza de Armas.

El objetivo de esta convocatoria es fomentar la creatividad, el aprendizaje y la participación ciudadana, a través de actividades recreativas relacionadas con la lectura y/o el fomento a la lectura, promoviendo al mismo tiempo proyectos culturales que fortalezcan el tejido social y la identidad local.

Las propuestas recibidas serán evaluadas por un comité, el cual considerará criterios de pertinencia, calidad y originalidad.

Se priorizarán aquellas actividades que promuevan la lectura o estén directamente relacionadas con el ámbito literario, así como aquellas que sean de acceso gratuito para el público.La convocatoria permanecerá abierta del 22 al 30 de enero de 2026.

Las bases completas pueden consultarse en BIT.LY/CONVOFELIM2026, así como en las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua y del Gobierno Municipal.

Para mayores informes o aclaración de dudas, las personas interesadas pueden comunicarse al 614-415-52-57 o escribir al correo electrónico: bibliotecamediatecacuu@gmail.com.