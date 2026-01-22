Beneficia SCOP a más de 3 mil estudiantes con pavimentación de estacionamiento en la UTCH

La dependencia intervino más de 12 mil 600 metros cuadrados para mejorar la movilidad y seguridad en la comunidad universitaria

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), concluyó los trabajos de pavimentación del estacionamiento de la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH), en beneficio de 3 mil estudiantes, 450 docentes y personal administrativo que diariamente acude a este campus.

El objetivo es mejorar la movilidad y funcionalidad para la comunidad educativa, que ahora cuenta con un espacio en óptimas condiciones, más seguro y eficiente que facilita los traslados y el desarrollo de las actividades académicas.

La obra consistió en la intervención de una superficie total de 12 mil 600 metros cuadrados, donde se realizaron trabajos de riego de impregnación, renivelaciones con mezcla asfáltica, riego de sello, riego de cubrimiento, señalamiento horizontal, pintura en cajones y marcas en el pavimento.

El Gobierno del Estado contribuye así al fortalecimiento de la infraestructura educativa, al habilitar espacios dignos que impactan en la calidad de vida de estudiantes, y personal docente y administrativo.