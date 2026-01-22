Detienen a ‘el Botox’, implicado en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo.

López-Dóriga Digital

‘El Botox’, presunto implicado en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, fue detenido tras un operativo en Apatzingán.

Autoridades federales detuvieron a ‘el Botox‘, señalado como principal extorsionador al sector limonero de Michoacán y presunto implicado en el asesinato del empresario Bernardo Bravo.

La detención fue informada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Es responsable de extorsiones a los limoneros, otros productores, y de homicidios, incluyendo al líder limonero Bernardo Bravo”, señaló en la Mañanera del Pueblo.

César S. A. fue detenido en Apatzingán, derivado de un intenso operativo en la comunidad Cenobio Moreno.

En uno de los varios domicilios que tenía se logra la ubicación de esta persona, se ingresa al domicilio, se salta por la casa, se sale. Una compañera logra su detención”, detalló el titular de la SSPC.

Señaló que el líder criminal cuenta con más de seis órdenes de aprehensión por extorsión agravada, otras tres por homicidio calificado y una más por homicidio calificado en grado de tentativa.

Dijo que tenía relación con el CJNG y otros grupos delincuenciales, además de que uno de sus sellos era el uso de explosivos contra autoridades.

‘El Botox’ es señalado como líder de Los Blancos de Troya, grupo criminal ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, dedicado a la extorsión del sector citrícola.

García Harfuch añadió que un día antes se detuvo a una mujer cercana al líder delictivo, identificada como su contadora, en tanto que la semana pasada se detuvo a otros miembros de su círculo cercano.

Asesinan al líder limonero Bernardo Bravo

Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue asesinado el 19 de octubre de 2025.

Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero del Valle de Apatzingán. Foto de ACVA

Su cuerpo fue hallado al interior de su vehículo, estacionado sobre el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates. Presentaba huellas de violencia.

Meses antes, en febrero, denunció mediante redes sociales que había recibido amenazas por parte de grupos criminales, pese a las cuales encabezó manifestaciones contra la extorsión al sector.

Con la detención de ‘el Botox‘ suman tres personas detenidas por el asesinato del líder limonero, entre ellas ‘el Pantano’, identificado como autor intelectual.

