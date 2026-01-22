Llama Alma Portillo a operación total del Hospital de Ginecoobstetricia de Parral

El poner al 100 por ciento de su capacidad operativa el Hospital de Ginecoobstetricia de Parral debe ser una prioridad para el Gobierno del Estado, en beneficio de las mujeres de la región sur y no podemos esperar más, refirió la diputada parralense de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo Lerma.

Es una deuda del Estado, y desde mi llegada al Legislativo traje la exigencia que los parralenses me encargaron; luchar para su puesta en marcha, indicó.

La legisladora recalcó que su apertura representa un gran alivio para las mujeres que viven en la región, así como la creación de 250 empleos que ayudan al desarrollo de la ciudad

“Entonces, no esperemos más en darles a las mujeres un derecho pleno a la salud, hoy estamos en condiciones de dar el siguiente paso y ponerlo plenamente en funcionamiento”, señaló.

Cabe mencionar que el hospital tiene condiciones para dar servicios de hospitalización, urgencias, laboratorio, atención al recién nacido, enfermería y todas las áreas que conlleva un nosocomio de esta especialidad, no solo de consulta externa, lo que permitirá reducir la saturación de otros centros de la región y mejorar los tiempos de atención para las futuras mamás.

En diciembre, Mediante un posicionamiento, la diputada dirigió un conjunto de cuestionamientos al secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chánez Peña, con el propósito de esclarecer el avance físico y financiero de la obra, así como los factores que han impedido su conclusión.