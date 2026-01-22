Groenlandia pide detalles del acuerdo Trump-Rutte

fuente: reuters

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, dijo el jueves desconocer el contenido del acuerdo concluido en la víspera por Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre el futuro de esta isla ártica pretendida por el presidente estadounidense.

“No sé exactamente qué contiene el acuerdo sobre mi país”, lamentó en rueda de prensa en Nuuk, la capital de este territorio autónomo de Dinamarca, un país miembro de la OTAN.

Después de amenazar a sus aliados europeos que se opusieran a sus ambiciones en Groenlandia, Trump cambió el tono el miércoles durante su participación en el Foro de Davos.

El mandatario estadounidense descartó usar la fuerza para tomar la isla y, después de su reunión con Rutte, dio marcha atrás en su amenaza de imponer aranceles a sus aliados europeos. Según el dirigente republicano, la reunión con el jefe de la OTAN sirvió para pactar “el marco de un futuro acuerdo” sobre esta isla rica en minerales.

“Nadie más que Groenlandia y Dinamarca están facultados para celebrar acuerdos sobre la isla y el Reino de Dinamarca”, replicó Nielsen desde Nuuk. La soberanía y la integridad territorial de la isla “son nuestra línea roja”, subrayó.

Pocos detalles sobre el acuerdo se conocen por ahora, pero Trump aseguró a periodistas que Estados Unidos logró “todo lo que buscaba” y “para siempre”.

Según una fuerte cercana a las negociaciones entre Trump y Rutte, Estados Unidos y Dinamarca renegociarán su acuerdo de defensa de 1951 sobre Groenlandia. La idea de colocar las bases estadounidenses en Groenlandia bajo soberanía de Estados Unidos no fue abordada, indicó esta fuente a AFP.

Groenlandia quiere continuar “un diálogo pacífico” sobre su futuro pero con respeto a su “derecho a la autodeterminación”, afirmó el primer ministro groenlandés.

Nielsen también señaló que si su población debe escoger entre permanecer en Dinamarca o unirse a Estados Unidos, “escogemos el Reino de Dinamarca, escogemos la Unión Europea, escogemos la OTAN”.