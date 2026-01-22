Dictamen del Tren Interoceánico estará la próxima semana

fuente: excelsior

El dictamen que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico a finales de diciembre de 2025 que dejó 14 muertos, estará listo la próxima semana, informó la presidenta Claudia Sheinbaum tras la reunión que sostuvo ayer con Ernestina Godoy Ramos.

La reunión fue para el seguimiento de algunos temas en particular que me interesaban conocer, reconociendo la autonomía de la fiscal.

El primero fue de cuándo puede estar el dictamen del Tren Interoceánico, me manifestó que será la próxima semana cuando estará listo y hablamos de algunos temas relevantes que nos parece que se le den seguimiento”, comentó sobre su reunión con la titular de la FGR.