Recortes federales ahogan a municipios: Jorge Soto

El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Soto, respaldó públicamente la postura de la Secretaría de Hacienda estatal frente a los recortes presupuestales aplicados por la Federación, y advirtió que estas decisiones han puesto en riesgo la planeación financiera de los municipios.

De acuerdo con información oficial, la Federación aplicó un recorte superior a los mil millones de pesos al presupuesto de Chihuahua, afectando directamente a municipios con alta dependencia de las participaciones federales. Tan solo en noviembre, Parral registró un ajuste de 4 millones de pesos, mientras que López, Satevó y Guachochi han resentido reducciones recurrentes en periodos trimestrales.

“Mientras el Gobierno Federal recorta recursos sin medir el impacto local, en Chihuahua se ha optado por la responsabilidad, la planeación y el fortalecimiento de las finanzas públicas desde el ámbito estatal y legislativo”, sostuvo Soto.

El legislador subrayó que, frente a una política federal que transfiere cargas a estados y municipios sin acompañarlas de recursos suficientes, el Gobierno del Estado ha mantenido una estrategia de contención y orden financiero, acompañada de gestiones permanentes ante instancias federales para recuperar fondos y defender lo que legalmente corresponde a Chihuahua.

En ese sentido, Soto reconoció el trabajo del secretario de Hacienda estatal, José Granillo, quien ha señalado que el estado no solo ha emprendido negociaciones para atraer nuevos paquetes presupuestales, sino que también ha activado mecanismos legales y administrativos para mitigar los efectos de los recortes y proteger la estabilidad financiera de la entidad.

Desde el Congreso del Estado, agregó el diputado, se ha hecho lo propio. Explicó que la Comisión de Presupuesto ha impulsado la actualización de las Tablas de Valores catastrales, una medida técnica y responsable que busca fortalecer los ingresos propios de los municipios, dotarlos de mayor certidumbre financiera y mejorar su capacidad para prestar servicios públicos a la ciudadanía.

“Mientras la Federación reduce participaciones y genera incertidumbre, en Chihuahua trabajamos para que los municipios tengan mejores herramientas de recaudación, más ingresos propios y mayor autonomía financiera. Esa es la diferencia entre improvisar y gobernar con responsabilidad”, enfatizó.

Finalmente, Jorge Soto señaló que el contraste es claro: un Gobierno Federal que recorta y centraliza, frente a un gobierno estatal y un Congreso que planean, defienden recursos y construyen soluciones para que los municipios puedan responder a las necesidades reales de sus habitantes.