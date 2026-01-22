Emite Protección Civil aviso preventivo por tercera tormenta invernal

Se prevé un descenso marcado en las temperaturas, fuertes vientos y precipitaciones acompañadas de posible aguanieve y nieve.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), emitió un aviso preventivo a la población ante el próximo ingreso de la tercera tormenta invernal, que se registrará a partir del próximo viernes 23 de enero y afectará gran parte de la entidad.

Este fenómeno, derivado del ingreso del frente frío 31 y la interacción de una masa de aire ártico asociada con corrientes en chorro subtropical y polar, así como una vaguada en altura, se presentará principalmente sobre el norte del estado durante el fin de semana.

Esta alerta preventiva estará vigente desde las 12:00 horas del viernes, a las 12:00 horas del domingo.

Dichas condiciones podrían provocar el cierre de carreteras por congelamiento y posibles fallos en el suministro eléctrico.Se esperan vientos con ráfagas que pueden superar los 55 kilómetros por hora (km/h) en Gómez Farías, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza, San Francisco de Conchos y Camargo. Podrán superar los 45 km/h en las regiones oeste, centro y en la Sierra Tarahumara.

En cuanto a precipitaciones, serán de dispersas a moderadas con chubascos de 5.1 a 25 milímetros (mm) en Juárez, Ahumada, Casas Grandes, Temósachic, Guachochi y Balleza. También se esperan lluvias aisladas a dispersas de 2.1 a 5 mm en Nuevo Casas Grandes, Guerrero, Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias y Camargo, además de lluvias ligeras de 0.1 a 2 mm en Rosario, El Tule, Parral y Coronado.Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y posible aguanieve o nieve en zonas altas de la zona serrana durante la noche del viernes y madrugada del sábado.Para el sábado 24 se pronostica un descenso significativo en las temperaturas.

En Chihuahua capital serán de 14/10°C en máximas y mínimas, Juárez 10/8°C, Madera 5/1°C, Guachochi 5/0°C y El Vergel 4/-2°C.El viento podría registrar ráfagas superiores a 75 km/h en El Vergel, Balleza y San Francisco del Oro, y de hasta 65 km/h en municipios como Guerrero, Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias y Parral. Las lluvias alcanzarían acumulados de 50 a 75 mm en Moris, Uruachi, Guazapares, Urique, Batopilas, Morelos, Guachochi y Guadalupe y Calvo, y precipitaciones moderadas a fuertes en Juárez, Madera, Bocoyna y Balleza.

Se espera también posible caída de nieve y aguanieve en las zonas serrana y fronteriza desde la tarde del sábado, hasta la madrugada del domingo.

Se exhorta a la población a abrigarse adecuadamente y evitar cambios bruscos de temperatura, conducir con precaución ante tolvaneras, carreteras congeladas y baja visibilidad, evitar la exposición prolongada al frío y a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Gobierno del Estado.-

Temperaturas previstas para este viernes (máx/min): Chihuahua 20/11 grados centígrados (°C), Juárez 13/9°C, Janos 15/9°C, Madera 10/4°C, Temósachic 12/2°C, Cuauhtémoc 15/6°C, Ojinaga 22/12 C, Delicias 24/11°C, Camargo 23/11°C, Jiménez 23/11°C, Parral 21/10°C, Creel 10/2°C, Chínipas 25/17°C, Guachochi 12/2°C y El Vergel 11/0°C