HomeLocalEmite Protección Civil aviso preventivo por tercera tormenta invernal
Local

Emite Protección Civil aviso preventivo por tercera tormenta invernal

Michelle Mtzdestacadoestado

Se prevé un descenso marcado en las temperaturas, fuertes vientos y precipitaciones acompañadas de posible aguanieve y nieve.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), emitió un aviso preventivo a la población ante el próximo ingreso de la tercera tormenta invernal, que se registrará a partir del próximo viernes 23 de enero y afectará gran parte de la entidad.

Este fenómeno, derivado del ingreso del frente frío 31 y la interacción de una masa de aire ártico asociada con corrientes en chorro subtropical y polar, así como una vaguada en altura, se presentará principalmente sobre el norte del estado durante el fin de semana.

Esta alerta preventiva estará vigente desde las 12:00 horas del viernes, a las 12:00 horas del domingo.

Dichas condiciones podrían provocar el cierre de carreteras por congelamiento y posibles fallos en el suministro eléctrico.Se esperan vientos con ráfagas que pueden superar los 55 kilómetros por hora (km/h) en Gómez Farías, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza, San Francisco de Conchos y Camargo. Podrán superar los 45 km/h en las regiones oeste, centro y en la Sierra Tarahumara.

En cuanto a precipitaciones, serán de dispersas a moderadas con chubascos de 5.1 a 25 milímetros (mm) en Juárez, Ahumada, Casas Grandes, Temósachic, Guachochi y Balleza. También se esperan lluvias aisladas a dispersas de 2.1 a 5 mm en Nuevo Casas Grandes, Guerrero, Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias y Camargo, además de lluvias ligeras de 0.1 a 2 mm en Rosario, El Tule, Parral y Coronado.Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y posible aguanieve o nieve en zonas altas de la zona serrana durante la noche del viernes y madrugada del sábado.Para el sábado 24 se pronostica un descenso significativo en las temperaturas.

En Chihuahua capital serán de 14/10°C en máximas y mínimas, Juárez 10/8°C, Madera 5/1°C, Guachochi 5/0°C y El Vergel 4/-2°C.El viento podría registrar ráfagas superiores a 75 km/h en El Vergel, Balleza y San Francisco del Oro, y de hasta 65 km/h en municipios como Guerrero, Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias y Parral. Las lluvias alcanzarían acumulados de 50 a 75 mm en Moris, Uruachi, Guazapares, Urique, Batopilas, Morelos, Guachochi y Guadalupe y Calvo, y precipitaciones moderadas a fuertes en Juárez, Madera, Bocoyna y Balleza.

Se espera también posible caída de nieve y aguanieve en las zonas serrana y fronteriza desde la tarde del sábado, hasta la madrugada del domingo.

Se exhorta a la población a abrigarse adecuadamente y evitar cambios bruscos de temperatura, conducir con precaución ante tolvaneras, carreteras congeladas y baja visibilidad, evitar la exposición prolongada al frío y a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Gobierno del Estado.-

Temperaturas previstas para este viernes (máx/min): Chihuahua 20/11 grados centígrados (°C), Juárez 13/9°C, Janos 15/9°C, Madera 10/4°C, Temósachic 12/2°C, Cuauhtémoc 15/6°C, Ojinaga 22/12 C, Delicias 24/11°C, Camargo 23/11°C, Jiménez 23/11°C, Parral 21/10°C, Creel 10/2°C, Chínipas 25/17°C, Guachochi 12/2°C y El Vergel 11/0°C

Tags :destacadoestado