Avanza al 20% puente de carretera Aldama y Fuerza Aérea

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, avanza a buen ritmo en la construcción del Paso Superior de la carretera Chihuahua–Aldama y la avenida Fuerza Aérea, obra que registra un avance global del 20%.

Como parte de la ejecución de esta importante solución vial para las y los habitantes de Chihuahua Capital, las cuadrillas trabajan en distintos frentes, entre los que destacan el cimbrado y colado de columnas y glorieta, así como la colocación de piezas de concreto para muros de tierra armada en las rampas de acceso.

En atención a la seguridad vehicular en la zona, se llevó a cabo la habilitación de un retorno provisional para quienes buscan incorporarse al sentido Chihuahua–Aldama.

Se exhorta a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad y los señalamientos preventivos instalados en el área.

Con la ejecución simultánea de tres importantes obras viales en puntos estratégicos de la ciudad, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la ciudadanía, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.