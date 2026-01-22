Descarga “Yo Segura”, para cuidar la seguridad de las mujeres

En fomento a la prevención de la violencia contra las mujeres, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), reitera la invitación a usar la aplicación “Yo Segura”.

Es una herramienta tecnológica diseñada para brindar protección inmediata y acompañamiento oportuno a las mujeres que se encuentren en situación de riesgo, además permite a las usuarias activar una alerta de emergencia de manera rápida, para contactar a la Policía Municipal, con una alta prioridad de atención.

Asimismo, se puede compartir la ubicación en tiempo real para una atención más eficaz, entre otras funciones que benefician a sus usuarias en materia de seguridad.

Esta herramienta busca reducir los tiempos de respuesta y ofrecer mayor tranquilidad a las mujeres en su vida cotidiana, además que cuenta con la adecuación para mujeres con debilidad visual.

El Instituto Municipal de las Mujeres reafirma su compromiso de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, apostando por la innovación y el uso de la tecnología como aliadas en la construcción de entornos más seguros.

Para mayor información sobre “Yo Segura” y los servicios del Instituto Municipal de las Mujeres, se pueden comunicar al 072, extensión 2604 o bien acudir al IMM en el Cuarto piso del Edificio Libertad, en calle Libertad número 1 colonia Centro, en horario de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm.