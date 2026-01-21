Llevarán Municipio e INDEX campaña preventiva de embarazos adolescentes

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-SIPINNA), crearon una campaña para prevenir embarazos adolescentes, la cual será trabajada en las empresas afiliadas a INDEX.

Son cápsulas informativas dirigida a madres y padres de familia que laboran en la industria maquiladora, para fomentar la comunicación, la educación afectiva y la corresponsabilidad en la crianza.

Son videos breves y accesibles para enseñar sobre afectividad, autocuidado, toma de decisiones y prevención del embarazo adolescente, desde un enfoque cercano, respetuoso y preventivo.

Ante esto, Mónica Melendez, directora del IMM, destacó la importancia de la corresponsabilidad entre gobierno, empresas y sociedad civil para proteger a la niñez y adolescencia.

Este esfuerzo fue desarrollado para Fundación INDEX, como resultado del trabajo conjunto del grupo encabezado por SE-SIPINNA y el Instituto Municipal de las Mujeres, con la colaboración de diversas asociaciones civiles, sumando voluntades para generar contenidos útiles y con impacto social.

Los materiales audiovisuales serán reproducidos en comedores y espacios comunes de maquiladoras y empresas.Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de prevenir el embarazo adolescente desde la raíz, promoviendo familias informadas, comunicación abierta y entornos que protejan el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.