Incendio genera alerta por parte de la ciudadanía

La mañana de este miércoles se registró un incendio al sur de la ciudad, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se presentó a un costado de la vialidad, por lo que automovilistas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades a través del número de emergencias.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, así como agentes de la Policía Municipal, quienes procedieron a controlar y sofocar el fuego, además de acordonar el área como medida preventiva.