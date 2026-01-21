Estará dos semanas más del Esterimóvil en Romanzza

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, informa que el Esterimóvil permanecerá dos semanas más en la zona de Romanzza, luego de que las agendas se llenaran rápidamente por la alta participación de las familias que buscan cuidar de manera responsable a sus perros y gatos.

El Esterimóvil continúa instalado en la Secundaria Técnica número 99, ubicada en avenida Romanzza y Libia, donde se ofrece esterilización completamente gratuita para perros y gatos.

Las personas interesadas pueden agendar su cita a los teléfonos 614-349-93-21 y 614-438-91-96, de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El Gobierno Municipal invita a las familias a asistir puntualmente o, en caso de no poder acudir, cancelar con tiempo, para que ese espacio pueda ser aprovechado por otra persona.

La alta demanda demuestra que cada vez más personas reconocen la importancia de la esterilización como una acción que protege la salud de sus animalitos y previene camadas no planeadas, evitando que más perros y gatos terminen en situación de calle.