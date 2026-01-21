Insiste Canaco con ampliación de horario en transporte

Alejandro Lazzarotto, presidente de Canaco Chihuahua, informó que la próxima semana prevé una reunión con la secretaría general de gobierno, a fin de insistir en mejorar el transporte público, donde dijo, no quitarán el dedo del renglón para pedir una ampliación en los horarios al menos hasta la media noche.

Detalló que la reunión estaba prevista para el pasado viernes, sin embargo, por cuestiones de agenda no se pudo llevar a cabo.

El empresario planteó la necesidad de cambiar el paradigma del transporte público, migrando de camiones grandes a unidades más pequeñas con rutas más frecuentes.

Explicó que ante la falta de transporte público eficiente en horarios nocturnos, muchas empresas se ven obligadas a gastar grandes cantidades de dinero en taxis o vagonetas para garantizar que su personal pueda llegar a casa, lo que representa un costo indirecto que impacta en la productividad.