Estará Chumel en el ChihuAgua Fest

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua confirmó la asistencia del comunicador Chumel Torres al primer ChihuAgua Fest 2026.

El evento se realizará el próximo 28 de enero en el Centro de Convenciones y Exposiciones, en un horario de 11:00 a 18:00 horas.La actividad será abierta al público en general y estará dirigida principalmente a jóvenes.

El director ejecutivo de la JMAS Chihuahua, Alan Falomir, informó que se espera una asistencia aproximada de 4 mil 500 personas.

El ChihuAgua Fest 2026 contará además con la participación de la activista ambiental Ashly Hinojos, los actores de doblaje Luis Carreño y René García, así como el creador de contenido Carlos Chavira.Entre las actividades programadas se incluyen un pabellón del arte, un túnel LED inmersivo, promociones en más de 70 negocios locales y el Foro Juvenil

“¿Cómo anda el agua en Chihuahua?”, donde líderes estudiantiles dialogarán sobre la situación actual del recurso hídrico en la entidad.