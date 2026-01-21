Exhortan Bomberos a evitar quemar basura para prevenir incendios

El H. Cuerpo de Bomberos exhorta a evitar quemar basura, pastizales o cualquier tipo de material a cielo abierto, ya que esta práctica representa un alto riesgo de provocar incendios que pueden salirse de control y poner en peligro a personas, viviendas y el medio ambiente.

Se exhorta al manejo adecuado de los residuos al utilizar los servicios de recolección y reportar de inmediato cualquier conato de incendio a los números de emergencia, toda vez que la situación climática es un factor de riesgo que favorece la rápida propagación del fuego.

La prevención es responsabilidad de todos. Evitar la quema de basura contribuye a proteger la seguridad de la comunidad y a reducir daños materiales y ambientales.

Con estas acciones el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de garantizar la seguridad de las familias chihuahuenses a través de la prevención.