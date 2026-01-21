Cerrarán calles del Centro este sábado por desfile del premio “Teporaca”
El Gobierno Municipal anuncia el cierre de calles del Centro de la ciudad por el tradicional desfile de los deportistas ganadores del Premio Municipal a la Excelencia en el Deporte, “Teporaca”, este sábado 24 de enero a las 12:00 horas.Lo anterior con el apoyo de la Subdirección de Movilidad de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, a fin de que las familias disfruten de esta fiesta deportiva de la mejor manera.
El desfile, a cargo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en colaboración con la Asociación de Cronistas Deportivos “Pancho Cano”, aglomerará más de 30 carros alegóricos alusivos a distintos deportes.
El recorrido se realizará desde la calle Gómez Morín, de sur a norte, para dar vuelta en la avenida Juárez hasta la calle Ocampo, e integrarse a la calle Aldama hasta nuevamente a la calle Gómez Morín; con un circuito de dos vueltas y concluir en el escenario que se instalará sobre el cruce de la avenida Independencia y calle Aldama.
Dicho desfile de ganadores tiene como objetivo que la población chihuahuense conozca a las y los deportistas premiados como los mejores representantes de sus disciplinas con base a su actividad deportiva durante el 2025, quienes, acompañados de sus equipos deportivos y familiares, hacen representaciones a sus disciplinas.
Para conocer más de las y los ganadores puedes, ingresar al Facebook del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte: www.facebook.com/imcfd.