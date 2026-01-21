Espera Dspm pieza de Canadá para volar el “Halcón 1”

El helicóptero “Halcón 1”, de la Policía Municipal de Chihuahua permanece fuera de funciones debido a una falla mecánica que requiere una pieza especializada, la cual debe ser importada desde Canadá, informó el comisario de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas González.

El comisario explicó que se trata de un componente certificado y original, indispensable para garantizar la seguridad de la aeronave y de su tripulación.

“El helicóptero trae una pieza que solo se fabrica en Canadá, que necesitamos utilizar nueva. No es común que puedas conseguirla en otro lado. Hasta que no tenga todas las piezas certificadas y originales no voy a levantar la aeronave bajo ninguna circunstancia ara no poner en peligro a mis policías”, subrayó.

Salas detalló que el costo de la pieza supera el millón de pesos, aunque evitó precisar el monto exacto.

“No tengo tal la cantidad, pero no es una cantidad fácil; podría arrojar, como de bajito, un poco de millón de pesos”, señaló, al reiterar que la prioridad es mantener condiciones óptimas de seguridad.

Pese a la situación, el comisario confió en que el Halcón 1 pueda volver a operar durante la próxima semana, una vez concluida la reparación.

Indicó que la aeronave contará nuevamente con su equipo de visión nocturna, lo que permitirá reforzar los operativos de vigilancia aérea y la estrategia preventiva de la Policía Municipal en la ciudad.