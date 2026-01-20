Concluye proceso de entrevistas para elección de la persona titular de la CEDH.

Las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, concluyeron con el proceso de entrevistas a quienes participan en la elección de la persona titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

En este sentido, se entrevistó a un total de 18 personas que cumplieron con la totalidad de los requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente, mismas que se realizaron el lunes 19 y el martes 20 de enero del presente año.

Las y los legisladores de la JUCOPO, podrán subir sus calificaciones para cada uno de las personas aspirantes a la plataforma oficial del Poder Legislativo para cotejar en los siguientes días, de acuerdo con la matriz aprobada con antelación.

Al tener los resultados finales, se conformará una terna que tendrá que ser aprobada por la misma JUCOPO y que pasará al Pleno para su votación mediante cédula para la elección de la persona que estará al frente de la CEDH por un periodo de cinco años.

La matriz de evaluación de la entrevista se basó en: expresión de ideas de manera clara y estructurada con 10 puntos, aportación de elementos que denoten habilidades para asumir cargos de mandos medios o superiores con 10 puntos, competencias indispensables para determinar idoneidad de desempeño de cargo con 10 puntos y propuestas objetivas, imparciales y de combate a la corrupción desde el cargo a desempeñar con 10 puntos.

La evaluación curricular se tomó en cuenta el grado académico (título de licenciatura, maestría y doctorado), la experiencia profesional (trayectoria académica y laboral), la experiencia específica (en el área de derechos humanos), la experiencia gerencial (desarrollo en cargos medios, superiores y colegiados) y la formación profesional adicional (docencia, publicación de libros, artículos, ensayos u otros documentos).

LISTADO DE PERSONAS ENTREVISTADAS 19 ENERO:

Rafael Sánchez Martínez Laura Garza Jaidar Lilia Lizeth Durán Nevárez Fryda Libertad Licano Ramírez Gildardo Iván Félix Durán Eduardo Antonio Sáenz Frías Claudia Cristina Gurrola Díaz Yuliana Ilem Rodríguez González Silvia Ruíz Mijares

LISTADO DE PERSONAS ENTREVISTADAS 20 ENERO:

Ada Miriam Aguilera Mercado Flor Alejandra Corral Requejo Karla Ivette Gutiérrez Isla Silvia Holguín Cinco Georgina Ávila Silva Adrián Raymundo Torres del Toro Luz Elena Mears Delgado Liz Aguilera García Edgar Eduardo Núñez Montes

En esta reunión de trabajo, estuvieron presentes Cuauhtémoc Estrada, presidente de la JUCOPO; Alfredo Chávez, Coordinador del GPPAN; Arturo Medina, Coordinador del GPPRI, Guillermo Ramírez, presidente de la Mesa Directiva; Francisco Sánchez, Coordinador del GPPMC; Alma Portillo, Subcoordinadora del GPPMC; Octavio Borunda, representante del Partido Verde; Irlanda Márquez, representante del PT; América Aguilar, representante del PT y Jael Argüelles, diputada de MORENA.