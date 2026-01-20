Concluyen con éxito su certificación en inglés gracias a beca del Municipio

El Gobierno Municipal invita a ser parte del programa Beca de Inglés, mismo que ha dado casos de éxito como el de Aracely y Frida, dos chihuahuenses que concluyeron su certificación gracias a este esfuerzo que se realiza en colaboración con la World Literacy Organization (WLO) y al respaldo académico de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Aracely Salgado Retana compartió que desde el inicio vio este programa como una gran oportunidad: “No lo pensé dos veces y me inscribí de inmediato.

El curso superó por completo mis expectativas; es muy completo y, a diferencia de otros, te permite gestionar tu propio tiempo y avanzar a tu ritmo”.

Detalló que, si surge alguna duda o dificultad, tienes la facilidad de regresar y retomar cada módulo, es un aprendizaje de gran utilidad para el desarrollo profesional y personal.

Además, esto motiva a continuar con capacitaciones en el idioma para aspirar a mejores oportunidades laborales.Por su parte, Frida Martínez Márquez dice que el programa fue clave para reforzar sus conocimientos y mejorar su desempeño académico:

“Decidí inscribirme porque el programa llamó mucho mi atención. Al inicio pensé que algunas actividades serían más sencillas, pero con el tiempo fui comprendiendo mejor la dinámica del curso.

Finalmente, compartió que esta experiencia le ayudó a fortalecer sus habilidades y a ser más consciente de lo que debía hacer para avanzar; y este aprendizaje será de gran impacto para su formación académica.

La beca cubre el 100 por ciento del costo académico del programa y está dirigida exclusivamente a residentes del municipio de Chihuahua.

Las personas beneficiarias únicamente deberán cubrir una cuota única de aranceles internacionales por curso, equivalente a 80 dólares estadounidenses (USD).*Requisitos de inscripción

• Comprobante de residencia en el municipio (INE y comprobante de domicilio)

.• En caso de menores de edad: acta de nacimiento y credencial INE del padre, madre o tutor.

Pasos para registrarse

1. Acceder al portal de la World Literacy Organization: https://www.wlo.es/es

2. Seleccionar la opción “Registro” y posteriormente “Persona Natural”.

3. Elegir México en el listado de países.

4. Introducir el código institucional 21087, correspondiente al Municipio de Chihuahua.

5. Completar el formulario con los datos solicitados.

6. Realizar el pago único de aranceles internacionales.

7. Confirmar la inscripción a través del correo electrónico registrado.

Modalidades y niveles disponibles

El programa se ofrece en modalidad 100 por ciento en línea, con las siguientes opciones:

• Nivel A1 (básico): duración de 3 a 9 meses – tarifa de 80 USD.

• Nivel A2 (preintermedio): duración de 3 a 9 meses – tarifa de 80 USD.

• Curso para niñas y niños de 7 a 12 años: duración de hasta 12 meses – tarifa de 80 USD.

Para mayor información, se puede llamar al 072 extensión 6514 o acudir directamente a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicada entre avenida Juárez y calle Segunda número 4, colonia Centro, de lunes a jueves de 8:30 a 15:30 horas y viernes de 8:30 a 14:00 horas.