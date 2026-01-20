Avanzan diputados reformas para proteger a repartidores de vales y eliminar límites de edad en el TEJA.

Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales Legislativa aprobaron dos proyectos de dictamen que buscan transformar el panorama laboral de las distribuidoras de vales y democratizar el acceso a cargos de alto nivel en la justicia administrativa del estado.

El primer punto fue la aprobación del proyecto de dictamen para adicionar el Capítulo XIII Ter a la Ley Federal del Trabajo, con lo que se busca sacar de la “invisibilidad” a miles de personas, en su mayoría mujeres, que se desempeñan como distribuidoras de vales.

Esta reforma establece que estas trabajadoras deberán contar con un contrato por escrito, derecho al salario mínimo y un día de descanso semanal.

Por otra parte, la Comisión avanzó con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), a fin de eliminar los candados de edad que exigían tener 25 o 30 años para ocupar secretarías de acuerdos, bajo el argumento de que imponer límites de edad mínimos o máximos es inconstitucional, según criterios de la Suprema Corte, ya que se debe priorizar la capacidad, habilidades y aptitudes del individuo por encima de su fecha de nacimiento.

