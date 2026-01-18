La Policía Cibernética del Municipio: protección y orientación contra ciberdelincuentes.

Para prevenir y evitar en la medida de lo posible ataques de ciberdelincuentes, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) cuenta con el Departamento de Policía Cibernética, integrado por personal especializado cuya misión es la de actualizarse constantemente para blindar a la comunidad.

Al respecto el policía segundo Alexis Molina, jefe de la Policía Cibernética, informó que dicha área se creó en 2017 como un tema de seguridad nacional, donde se pidió a los municipios contar con su propia área especializada y en la cual herramientas como la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU) resulta de mucha utilidad para respaldar su trabajo.

Desde ese entonces a la fecha, precisa, su función principal es la prevención, creación y difusión de campañas actualizadas a las nuevas tendencias delictivas y entre los rubros que manejan se encuentra la prevención en escuelas con pláticas para 14 mil alumnos en temas como grooming, acoso, sexting desde primaria hasta universidad.

La Policía Cibernética también ofrece pláticas en empresas privadas e instituciones gubernamentales con temas acordes a su entorno.

Otra de las funciones es la reacción e investigación para actualizarse constantemente y ver cómo está actuando el crimen con el fin de crear las estrategias o campañas adecuadas pare tener una comunidad informada y segura en internet.

Los temas más recurrentes que les han llegado se relacionan con fraudes como cheques sin fondos, el fraude del soldado, entre otras que van evolucionando. También recuperación de redes sociales jaqueadas y la forma de evitar como convertirse en víctima nuevamente.

Pero algo que distingue al Departamento de Policía Cibernética es la atención presencial que se da a las personas, lo que permite escuchar directamente a las víctimas y ayudarles en ese momento.

El policía segundo Alexis Molina destaca también la colaboración que se lleva con otras autoridades como la Fiscalía Especializada de la Mujer o la misma Fiscalía General del Estado, donde la Policía Cibernética contribuye a la elaboración de la carpeta de investigación.

Otra faceta de la Cibernética es la aportación a grupos especiales de investigación de la Policía Municipal cada vez que detecta algo inusual en los ciberpatrullajes que realiza periódicamente.

Para evitar convertirse en víctima, la Policía Cibernética recomienda mantener vigilancia hacia menores de edad que utilizan internet y ante llamadas que pretendan extorsionar, colgar de inmediato y reportar el número a la línea 9-1-1.

En caso de necesitar atención acudir a la avenida Homero número 500, colonia Revolución, o marcar previamente el teléfono 614-442-7300, extensión 3214.