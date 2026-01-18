Abre Municipio la convocatoria Mi Beca Chihuahua del Deporte 2026.

La recepción de documentos se realizará del 9 al 20 de febrero 2026.

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte da a conocer la convocatoria del programa Mi Beca Chihuahua del Deporte 2026.

Con el objetivo de fomentar una práctica deportiva de calidad y reconocer el esfuerzo de su actividad durante el 2025, se convoca a deportistas amateur, entrenadores, comités deportivos municipales y promotores deportivos.

La convocatoria la podrán consultar a partir de la presente en la página https://www.municipiochihuahua.gob.mx/CCS/Convocatorias/CONVOCATORIA_MI_BECA_CHIHUAHUA_DEPORTE_2026.

La recepción de documentos para solicitar el estímulo económico se realizará del 9 al 20 de febrero 2026, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en el centro deportivo Tricentenario, avenida Homero número 330, Complejo Industrial Chihuahua.

La convocatoria contempla las categorías:

Deportistas menores de 18 años.

Deportistas mayores de 18 años.

Deporte adaptado.

Alto Rendimiento.

Entrenadores.

Galardonados con el premio Teporaca 2025.

Promotores.

Comités Deportivos Municipales.

Para mayores informes podrán comunicarse al teléfono 072 extensión 2513 o bien, a través de la página de Facebook del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte: www.facebook.com/imcfd.