Regularización de chuecos y venta de unidades nuevas marcaron el mercado automotriz en 2025

El mercado automotriz en el estado de Chihuahua registró movimientos relevantes a lo largo de 2025, tanto por la regularización de vehículos de procedencia extranjera como por la comercialización de unidades nuevas, en un año que cerró con la cancelación del decreto federal de “autos chuecos”.

El decreto federal para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Antes de su suspensión y posterior derogación, en Chihuahua se logró la regularización de alrededor de 78 mil 595 vehículos, cifra que refleja el impacto del programa en el parque vehicular de la entidad, y a decir de de la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (ONAPPAFA A.C), todavía están estancados en la entidad más de dos mil unidades.

De manera paralela, la venta de autos nuevos también tuvo presencia en el estado, de acuerdo con la información proporcionada por AMDA, tan solo en el primer trimestre de 2025, se comercializaron al menos 7 mil 639 vehículos nuevos en Chihuahua, lo que evidenció una actividad constante en las agencias automotrices, pese a la competencia que representó la regularización de unidades usadas.

A nivel nacional, de enero a diciembre de 2025 el segmento de Usos múltiples encabezó las ventas con 635 mil 879 unidades, lo que representó un incremento de 4.2 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Le siguieron los Subcompactos, con 327 mil 934 unidades vendidas y un crecimiento de 3.0 por ciento, así como los Camiones ligeros, que colocaron 264 mil 935 vehículos, un 2.7 por ciento más.

El segmento de Deportivos también mostró un avance, con 9 mil 300 unidades comercializadas, lo que significó un aumento de 5.5 por ciento. En contraste, otros segmentos registraron retrocesos, como el de Compactos, que vendió 256 mil 845 unidades, una caída de 7.6 por ciento; el de Lujo, con 27 mil 969 unidades y un descenso de 4.1 por ciento; y el de Camiones pesados, que cerró con mil 776 unidades, ligeramente por debajo del año previo.

Estas cifras reflejan un 2025 marcado por cambios regulatorios y ajustes en las preferencias del mercado, que influyeron de manera directa en la conformación del parque vehicular y en la dinámica de ventas automotrices en Chihuahua y en el país.

La secretaría de Hacienda en el Estado comentó que de momento, se tiene la cifra exacta del cierre anual, sin embargo, se proporcionará a partir del mes de febrero.